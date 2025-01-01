Ділові очікування промпідприємств України в грудні ще погіршилися - Держстат

Індикатор ділової впевненості в промисловості в Україні в грудні знизився на 2,1 відсоткового пункту (в.п.) порівняно з листопадом 2024 року - до "мінус" 11,2%, у переробній промисловості - на 3,4 в.п., до "мінус" 13,4% відповідно, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Зі свого боку індикатор ділового клімату в промисловості знизився на 0,1 в.п. до листопада - до 0,2%, а в переробній промисловості - на 0,2 в.п., до 0,1%.

Як повідомлялося, індикатор ділової впевненості в промисловості в поточному році почав поступово поліпшуватися в січні, збільшившись на 2,6 в.п. до грудня 2023 року - до "мінус" 11% (у переробній на 3,2% до "мінус" 11,8%), і до травня поточного року, становив "мінус" 5,2% (у переробній "мінус" 2,3%). Потім він почав поступово знижуватися.

Зокрема, у грудні оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості та переробці становила відповідно "мінус" 38% і "мінус" 42% проти "мінус" 38% і "мінус" 40% у листопаді.

Своєю чергою листопадові очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці (грудень 2024-лютий 2025) також погіршилися: у промисловості вони знизилися до "мінус" 5% з "плюс" 1% у листопаді-2024, у переробній - до "мінус" 10% з "мінус" 2%.

За даними Держстату, оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості в грудні не змінилася до листопада, становила "мінус" 10%, у переробній зросла на 1 в.п. - до "мінус" 12%.

Своєю чергою оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці в промисловості становила "мінус" 5% проти "мінус" 4% у листопаді, у переробці підвищилася на 1 в.п., що вплинуло на отримання нульового значення балансу проти "мінус" 1% у листопаді.

Водночас оцінка поточного обсягу експортного попиту в промисловості та переробці становили відповідно "мінус" 27% і "мінус" 34%.

За даними статвідомства, підприємства забезпечені замовленнями, як і в попередні місяці, в середньому на чотири місяці.

Серед опитаних Держстатом у грудні 1108 промислових підприємств 54 становили підприємства добувної промисловості, 881 - переробної, 103 - постачальники енергоресурсів, 70 - компанії водопостачання, каналізації, поводження з відходами.