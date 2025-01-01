Обсяг перевезення вантажів в Україні за 9 міс.-2024 зріс на 11,7%, пасажирів - на 9% - Держстат

Обсяг перевезення вантажів в Україні у січні-вересні 2024 року зріс на 11,7% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 263,5 млн тонн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Як повідомило відомство, показник вантажообігу за 9 місяців цього року збільшився на 15,7% - до 138,17 млрд. тонна-км.

За даними Держстату, кількість перевезених пасажирів у січні-вересні цього року збільшилася на 9% - до 1,62 млрд осіб, тоді як пасажирооборот зріс на 12,7% - до 32,51 млрд пас.-км.

Вказується, що динаміка зростання цих показників уповільнюється. Зокрема, за підсумками першого кварталу зростання вантажообігу становило 24%, тоді як за підсумками півріччя - 18,6%, пасажирообігу - відповідно 23,9% та 17,2%.

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих РФ територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.