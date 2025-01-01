В Україні запускають безкоштовну програму економічного навчання для бізнесу

В Україні стартує безкоштовна програма «Економічне навчання для бізнесу, що постраждав від війни» для підприємців та топменеджерів малого й середнього бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Стартує програма «Економічне навчання для бізнесу, що постраждав від війни в Україні». Підприємці, топменеджери та ключові фахівці малого й середнього бізнесу різних секторів (виробництв, енергетика, ІТ, агріфуд, зелена економіка тощо) зможуть пройти навчання на освітній онлайн-платформі Ukraine Global Faculty", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом семи місяців міжнародні та українські експерти проведуть 36 навчальних лекцій та семінарів для понад 1000 учасників програми. Навчання охопить теми економіки, системного мислення, стратегування, штучного інтелекту, фандрейзингу та антикризового менеджменту.

Програма складається з двох етапів: підготовчого (грудень 2024 - середина лютого 2025), під час якого проводиться опитування компаній, та навчального (з лютого 2025).

"Програма спрямована на посилення стійкості, відновлення й розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. А також на адаптацію МСБ до умов інтеграції України в ринки ЄС", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Проєкт реалізує Академія КМЕФ у партнерстві з Мінекономіки за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.