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АНАЛІТИКА

На розвиток євроколії в Україні спрямують 128 млн грн

14:29 31.12.2024 |

Економіка, Україна

 

На проєкти розвитку «вузьких» європейських шляхів в Україні у держбюджеті на 2025 рік передбачено 128 млн грн.

Про це розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«2025 року, окрім вагонів, у держбюджеті передбачено 128 млн грн для співфінансування проєктів розвитку залізничної інфраструктури європейського стандарту із шириною колії 1 435 мм. Проєкти відбирала Європейська комісія, яка надала грант для України, що покриває 50% вартості проєктів. Другу половину буде профінансовано з державного бюджету», - сказав Кава.

З його слів, серед пріоритетних проєктів - будівництво колії стандарту 1 435 мм від Чопа до Ужгорода, створення міжнародного хабу в обласному центрі Закарпаття, а також підготовка до реалізації проєкту будівництва євроколії 1 435 мм від румунського кордону до Чернівців і від ст. «Мостиська-1» до Львова.
За матеріалами: EnKorr
 

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