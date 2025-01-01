На розвиток євроколії в Україні спрямують 128 млн грн

На проєкти розвитку «вузьких» європейських шляхів в Україні у держбюджеті на 2025 рік передбачено 128 млн грн.

Про це розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«2025 року, окрім вагонів, у держбюджеті передбачено 128 млн грн для співфінансування проєктів розвитку залізничної інфраструктури європейського стандарту із шириною колії 1 435 мм. Проєкти відбирала Європейська комісія, яка надала грант для України, що покриває 50% вартості проєктів. Другу половину буде профінансовано з державного бюджету», - сказав Кава.

З його слів, серед пріоритетних проєктів - будівництво колії стандарту 1 435 мм від Чопа до Ужгорода, створення міжнародного хабу в обласному центрі Закарпаття, а також підготовка до реалізації проєкту будівництва євроколії 1 435 мм від румунського кордону до Чернівців і від ст. «Мостиська-1» до Львова.

