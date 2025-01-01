На порталі «Дія» запрацювало закриття ФОП

Послуга з закриття ФОП знову запрацювала на порталі "Дія".

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Подайте заяву за дві хвилини - і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок", - йдеться у повідомленні.

Водночас українцям покроково нагадали, як скористатися послугою.

* Потрібно авторизуватися на порталі "Дія".

* Вибрати послугу "Закриття ФОП".

* Натиснути "Подати заяву".

* Перевірти дані та підписати заяву КЕПом або "Дія.Підписом".