Українці та бізнес заплатили 1 трлн грн податків у 2024 році — Мінфін

Надходження платежів до загального фонду державного бюджету від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З них:

* 270,8 млрд грн - податок на прибуток підприємств

* 267,8 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано - 157,2 млрд грн)

* 233,6 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

* 133,5 млрд грн - акцизний податок

* 51,8 млрд грн - рентна плата.

Загалом протягом 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Крім податків, це платежі від Державної митної служби - близько 600 млрд грн та гранти міжнародної допомоги - 453 млрд грн.

Загалом за підсумками 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн (станом на 30 грудня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.