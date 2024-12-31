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На порталі «Дія» запустили анулювання бронювання для працівників

10:46 31.12.2024 |

Економіка, Україна

 

На порталі "Дія" запустили послугу анулювання бронювання від мобілізації для військовозобов'язаних працівників.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.

Щоб анулювати бронювання працівника на порталі "Дія", необхідно авторизуватися на порталі з електронним підписом юридичної особи, подати заяву з даними про працівників на розбронювання, перевірити заяву та підписати її електронним підписом. Результат надійде протягом доби - на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Водночас наголошується, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної ворожої кібератаки на держреєстри Кабінет Міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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