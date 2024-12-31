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Система запровадження платних доріг може обійтися в 7 млрд грн
09:57 31.12.2024 |
Система для стягнення плати за користування дорогами в Україні, яка дозволить визначати вартість залежно від пройденого кілометражу, може коштувати близько 7 мільярдів гривень. Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Він зазначив, що питання платних доріг обговорюється в Україні понад 20 років і щоразу викликає значний суспільний резонанс.
Він пояснив, що існують два різні підходи до реалізації платних доріг:
* Платні концесійні дороги - збудовані інвесторами, які беруть плату за користування, щоб повернути свої вкладення.
* Толінг для вантажного транспорту - плата за проїзд основними державними дорогами для вантажівок, що залежить від відстані, яку проїхав транспортний засіб. Цей варіант потребує створення спеціальної інфраструктури для контролю і збору коштів.
"Ще до війни проводили розрахунки вартості такої системи для основних державних доріг. Її вартість оцінили приблизно у 7 мільярдів гривень", - повідомив заступник міністра.
Як працюватиме система?
Система має автоматично визначати, коли вантажний автомобіль виїжджає на дорогу, фіксувати весь його маршрут і розраховувати суму оплати залежно від кілометражу.
"Потрібно створити систему, яка відстежуватиме рух автомобіля дорогами, визначатиме, скільки кілометрів він проїхав, і автоматично виставлятиме рахунок за користування інфраструктурою", - пояснив Кава.
За словами заступника міністра, у світі існує кілька моделей для впровадження таких систем:
* Віньєтки - спеціальні наклейки або документи, які підтверджують оплату за користування дорогами. Їх використовують у невеликих країнах, як-от Чехія, Угорщина, Словаччина та Румунія. Проте для України, яка має значно більшу територію, цей підхід не є ефективним.
* GPS-прилади - пристрої, які фіксують маршрут автомобіля через супутники.
* Магнітні рамки з RFID-мітками - спеціальні мітки, які зчитуються на в'їздах і виїздах з платних доріг.
Впровадження платних доріг може стати важливим джерелом фінансування для підтримки інфраструктури країни. Зокрема, толінг для вантажного транспорту дозволить збільшити надходження до бюджету від використання доріг важкими автомобілями, які найбільше зношують дорожнє покриття.
"Ми маємо орієнтуватися на найкращі європейські практики, які забезпечують прозорість і ефективність роботи таких систем", - підсумував Кава.
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