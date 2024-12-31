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Україна експортувала понад 21,5 мільйона тонн зернових
22:09 30.12.2024 |
Україна з початку 2024/2025 маркетингового року (МР) експортувала 21,507 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Зокрема, у 2024/2025 МР, станом на 30 грудня, Україна експортувала 9,694 млн т пшениці (торік - 7,368 млн т), 1,968 млн т ячменю (торік - 1,067 млн т), 10,8 тис. т жита (1 тис. т) та 9,519 млн т (9,356 млн т) кукурудзи.
Крім того, за вказаний період Україна експортувала 37,2 тис. т борошна (проти 58,2 тис. т за аналогічний період торік).
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