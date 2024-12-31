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АНАЛІТИКА

Україна збільшила експорт до $41 млрд у 2024 році

22:07 30.12.2024 |

Економіка

 

Експорт товарів з України у грошовому вимірі зріс на 13,4% до $41 млрд у 2024 році, у вазі - на 28,8% до 129,3 млн тонн. Про це свідчать попередні дані Міністерства економіки.

У 2023 році Україна експортувала 100,3 млн тонн товарів на $36,1 млрд.

Ключовим чинником зростання експорту стала нормалізація роботи морських портів України. Якщо у 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн тонн продукції, то цього року - вже 87,2 млн тонн.

Транспортування товарів змінилося не лише кількісно, а і якісно, зазначають у міністерстві. Попри суттєве зменшення обсягу експорту товарів автомобільним транспортом у вазі, вартість перевезених автомобілями вантажів цього року збільшилася до $14,5 млрд.

У 2024 році Європейський Союз залишався ключовим торговельним партнером України - експортовано товарів на $24,5 млрд, що на $1 млрд більше, ніж 2023 року.

Поза ЄС ключовими торговельними партнерами України в експорті у 2024 році були:

Китай ($2,3 млрд),
Туреччина ($2,1 млрд),
Єгипет ($1,6 млрд),
Індія ($986 млн),
Молдова ($935 млн).

Лідером з експорту у 2024 році став продукт агропереробки - соняшникова олія. Її експортовано більш як на $5 млрд. Також із продукції перероблення експортовано:

* шрот соняшниковий - понад $1 млрд,
* м'ясо птиці - на $945 млн,
* цукор - на $408 млн,
* олія соєва - на $311 млн.

Відроджується металургійний експорт. У 2024 році Україна експортувала напівфабрикатів із заліза на $927,5 млн, гарячекатаного прокату на $802 млн, чавуну на $500 млн, труб на $577 млн.

Значні обсяги експорту у 2024 році становила сировина:

* кукурудза - на $4,9 млрд,
* пшениця - $3,68 млрд,
* залізна руда - $2,75 млрд,
* соя - $1,29 млрд.

Першість серед експортованої продукції виробництва отримали виробники кабелів (експортовано на $1,26 млрд) та меблів ($460,6 млн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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