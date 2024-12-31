Фінансові новини
- |
- 31.12.24
- |
- 02:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін вивів з-під антиофшорного контролю три десятки країн
17:46 30.12.2024 |
Кабінет міністрів скоротив з 78 до 46 кількість держав і територій, операції з якими підпадають під контроль для запобігання ухиленню від сплати податків через трансфертне ціноутворення. Зміни набирають чинності з 1 січня 2025 року, повідомило Міністерство фінансів.
Зі старого списку виключили країни, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування (наприклад, Ірландія, Кіпр, Марокко, Молдова, ОАЕ), деякі європейські території (Гваделупа, Мартиніка, Канарські острови, Мадейра), деякі країни Африки, Америки та Азії (Бурунді, Гватемала, Киргизстан, Куба, Лаос, Ліван, Парагвай, Судан, Туркменістан, Узбекистан тощо), а також Косово та Боснію і Герцеговину.
У списку залишились "класичні" офшори й країни з чорного списку FATF - Іран, М'янма, КНДР.
|Держава/територія
|1. Американське Самоа
|17. Джерсі
|33. Ніуе
|2. Ангілья
|18. Домініка
|34. Олдерні
|3. Андорра
|19. Іран
|35. Палау
|4. Антигуа і Барбуда
|20. Кайманові острови
|36. Панама
|5. Аруба
|21. КНДР
|37. Пуерто-Рико
|6. Багамські острови
|22. Острови Кука
|38. Самоа
|7. Барбадос
|23. Ліберія
|39. Сейшельські острови
|8. Беліз
|24. Мальдівська Республіка
|40. Сент-Вінсент і Гренадіни
|9. Бермудські острови
|25. Маршалові острови
|41. Сент-Кітс і Невіс
|10. Британські Віргінські острови
|26. Острів Мен
|42. Сент-Люсія
|11. Вануату
|27. Монако
|43. Сінт-Мартен (нідерландська частина)
|12. Віргінські острови США
|28. Монтсеррат
|44. Острови Теркс і Кайкос
|13. Гернсі
|29. М'янма
|45. Тринідад і Тобаго
|14. Гібралтар
|30. Намібія
|46. Фіджі
|15. Гренада
|31. Науру
|16. Гуам
|32. Нідерландські Антильські острови
Згідно з законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення", що набрав чинності з 1 вересня 2013 року, правила трансфертного ціноутворення застосовуються до контрольованих операцій із резидентами низькоподаткових юрисдикцій (ставка податку на прибуток у яких нижча за українську ставку на 5 в.п. і більше).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
|Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ВР пропонують доповнити закон про виїзд з України нормою про безперешкодний перетин кордону чоловіками до 24 років
|Молдова на пів року продовжила ліцензування імпорту сільгосппродукції з України
|«З огляду на воєнний стан». Оператор ринку електроенергії закриває дані про торги
|У Державному агрореєстрі почали приймати заявки на насіння й добрива для весняної сівби
|Президент підписав закон про податкові пільги для благодійників та волонтерів
|Зеленський продовжив митні пільги для виробників дронів на 2025 рік
Бізнес
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем