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АНАЛІТИКА

Кабмін вивів з-під антиофшорного контролю три десятки країн

 

Кабінет міністрів скоротив з 78 до 46 кількість держав і територій, операції з якими підпадають під контроль для запобігання ухиленню від сплати податків через трансфертне ціноутворення. Зміни набирають чинності з 1 січня 2025 року, повідомило Міністерство фінансів.

Зі старого списку виключили країни, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування (наприклад, Ірландія, Кіпр, Марокко, Молдова, ОАЕ), деякі європейські території (Гваделупа, Мартиніка, Канарські острови, Мадейра), деякі країни Африки, Америки та Азії (Бурунді, Гватемала, Киргизстан, Куба, Лаос, Ліван, Парагвай, Судан, Туркменістан, Узбекистан тощо), а також Косово та Боснію і Герцеговину.

У списку залишились "класичні" офшори й країни з чорного списку FATF - Іран, М'янма, КНДР.

Держава/територія
1. Американське Самоа17. Джерсі33. Ніуе
2. Ангілья18. Домініка34. Олдерні
3. Андорра19. Іран35. Палау
4. Антигуа і Барбуда20. Кайманові острови36. Панама
5. Аруба21. КНДР37. Пуерто-Рико
6. Багамські острови22. Острови Кука38. Самоа
7. Барбадос23. Ліберія39. Сейшельські острови
8. Беліз24. Мальдівська Республіка40. Сент-Вінсент і Гренадіни
9. Бермудські острови25. Маршалові острови41. Сент-Кітс і Невіс
10. Британські Віргінські острови26. Острів Мен42. Сент-Люсія
11. Вануату27. Монако43. Сінт-Мартен (нідерландська частина)
12. Віргінські острови США28. Монтсеррат44. Острови Теркс і Кайкос
13. Гернсі29. М'янма45. Тринідад і Тобаго
14. Гібралтар30. Намібія46. Фіджі
15. Гренада31. Науру
16. Гуам32. Нідерландські Антильські острови

Згідно з законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення", що набрав чинності з 1 вересня 2013 року, правила трансфертного ціноутворення застосовуються до контрольованих операцій із резидентами низькоподаткових юрисдикцій (ставка податку на прибуток у яких нижча за українську ставку на 5 в.п. і більше).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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