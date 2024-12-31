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Роздрібний товарообіг України за 9 міс.- 2024 зріс на 14,2% - Держстат

16:55 30.12.2024 |

Економіка

 

Обіг роздрібної торгівлі України в січні-вересні 2024 року порівняно із січнем-вереснем 2023 року зріс на 14,2%, становив у номінальному вираженні 1,563 трлн грн.

Такі попередні дані повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, товарообіг роздрібної торгівлі України у вересні 2024 року порівняно з аналогічним місяцем 2023 року в зіставних цінах зріс на 6,3%, тоді як у серпні зростання становило 11,1%, липні - 17,1%.

У вересні порівняно із серпнем-2024 роздрібний товарообіг скоротився на 5,7%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у вересні-2024 порівняно з вереснем 2023 року збільшився на 9,9%, до серпня 2024 року. - скоротився на 5,6%.

Водночас у січні-вересні поточного року роздрібний товарообіг підприємств зріс на 18,1% (відносно січня-вересня минулого року) - до 1,087 трлн грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і частини територій, на яких тривають (велися) бойові дії. Термін публікації інформації було перенесено у зв'язку з воєнним станом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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