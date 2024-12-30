Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у 2023 р. до 5,5%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України 2023 року зріс на 5,5% після спаду на 28,8% 2022 року, такий оновлений показник оприлюднила Державна служба статистики в понеділок, у березні оцінюючи його в 5,3%.

Згідно з її даними, номінальний ВВП минулого року становив 6,628 трлн грн, що вище за попередню оцінку 6,538 млрд грн.

Уточнено, що зміна дефлятора 2023 року дорівнювала 19,9%, тоді як попередня оцінка цього показника становила 18,5%.

Як повідомлялося, поточного року Держстат попередньо оцінив зростання реального ВВП у першому кварталі в 6,5%, у другому - у 3,7% і в третьому - у 2%.

Нацбанк України наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%, а на 2025 рік - з 4,1% до 4,3%. Одночасно НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік із 6,6% до 6,9%.

Мінекономіки очікує зростання ВВП України у 2024 році на 3,9% за інфляції 9,5%.