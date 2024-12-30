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Джеймі Даймон
В Україні зірвалася рекордна оренда землі: потенційний орендар передумав платити
14:28 30.12.2024 |
Земельному банку не вдалося здати в суборенду свою найбільшу ділянку площею майже 4000 гектарів сільськогосподарської землі в Кіровоградській області, попри значний інтерес до неї. Листопадові торги, в яких взяли участь дев'ять учасників, визнали такими, що не відбулися, повідомляється в системі Prozorro.Продажі.
Фінальна вартість оренди повинна була перевищити стартову в 11 разів і сягнути рекордних 133 млн грн, або 33 500 грн за гектар.
Переможцем торгів стало ТОВ "Братське-Агро", але компанія не підписала протокол з результатами аукціону протягом 20 робочих днів і 27 грудня була дискваліфікована.
Аукціон відбувся 28 листопада 2024 року. Стартова ціна лота становила 12,19 млн грн, тобто приблизно 3000 грн за один гектар.
Раніше ця земля належала Кагарлицькій колонії №115.
Цільове призначення землі - "Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва". Завдяки своєму розміру, якості ґрунту та розташуванню ця ділянка може стати основою для агрокластера або великого аграрного бізнес-проєкту.
"Ця земельна ділянка - "діамант" проєкту "Земельний банк"... Уперше в Україні земельна ділянка такого розміру передається в користування через відкриті онлайн-торги. Очікуємо надійних інвесторів - аграріїв і підприємців, які зможуть ефективно використовувати й обробляти цей значний ресурс", - казав генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.
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