Податківці під час перевірок носитимуть боді-камери

Усі податківці під час здійснення перевірок будуть оснащені боді-камерами.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби "порєшать" з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок. Вважаю це ефективним антикорупційним заходом.", - зазначив він.

Крім того, за його словами, окрім камер, податківцям роздадуть планшети та переносні принтери.

Як повідомлялося, у листопаді вперше за період дії воєнного стану найбільша кількість скарг від бізнесу надійшла на податкові перевірки, змістивши на друге місце проблеми з реєстрацією податкових накладних.