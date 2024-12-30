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Мін'юст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів
12:02 30.12.2024 |
Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів.
"Після масштабної кібератаки росіян запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів", - ідеться в повідомленні міністерства.
Зазначено, що тепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.
"Усі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п'яти робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту", - розповіли у відомстві.
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