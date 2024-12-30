Мін'юст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів

Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів.

"Після масштабної кібератаки росіян запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначено, що тепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

"Усі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п'яти робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту", - розповіли у відомстві.