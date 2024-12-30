Україна отримала понад 150 млн євро для українського ОПК від Данії, Франції та Литви - Умєров

Україна отримала понад 150 млн євро (6,5 млрд грн) на фінансування українського оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Зазначені кошти, зокрема, будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", - написав він у соцмережі "Фейсбук" у неділю.

Умєров пояснив, що 111 млн євро отримано на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом і Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

29 млн євро - грант від уряду Франції на посилення безпеки та оборони України.

10 млн євро - на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

Умєров подякував партнерам за важливу підтримку і внесок у зміцнення обороноздатності України.