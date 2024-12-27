Учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну доплату «на руки»: що відомо

Українські вчителі з початку наступного року будуть отримувати доплату до заробітної плати. А вже з вересня вона подвоїться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Шмигаль пояснив, що уряд ухвалив відразу калька проектів для розвитку освіти. Одна з таких програм - "Вчительська доплата".

"Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд гривень на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 гривень "на руки" після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 гривень "на руки", - розповів Шмигаль.

Куди ще будуть виділені кошти:

* 1,2 млрд гривень передбачили на закупівлю шкільних автобусів по всій Україні. Нині ухвалюється рішення про виділення 1,6 млрд гривень субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів.

* 2,8 млрд гривень виділили на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Це одна з програм, яку ми запроваджуємо в межах "Зимової підтримки".

* 305 млн гривень субвенції у 2025 році розподілили на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

* 150 млн гривень субвенції виділили для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми "Нова Українська Школа", яка буде продовжена наступного року.

Зауважимо, що "вчительську доплату" Шмигаль анонсував ще у липні цього року.