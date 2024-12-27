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ЄІБ розглядає фінансування будівництва соцжитла в Україні на EUR400 млн - ІЕД

14:22 27.12.2024 |

Економіка

 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання фінансування в розмірі EUR400 млн для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні, повідомила пресслужба Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Наразі тривають переговори про надання фінансування на EUR400 млн, яке складатиметься з гранту і кредиту на будівництво публічного житла. Це має бути житло в нормально забудованих частинах міста, з доступом до технічної та соціальної інфраструктури", - уточнив старший секторальний економіст ЄІБ Гжегож Гайда, слова якого наведені в пресрелізі.

Він зазначив, що житло має будуватися з використанням найкращих європейських практик, відповідно до енергоефективних стандартів і за принципом build-back-better (будувати краще, ніж було).

Проєкт передбачає будівництво близько 6-6,5 тис. квартир. ЄІБ відбиратиме території для будівництва соцжитла з урахуванням потреб регіонів та їхньої зацікавленості у співпраці.

Поряд із цим обговорюються умови для оренди житла. Зокрема, пропонується виділяти соцжитло працевлаштованим українцям із зарплатою не нижчою за середню, а також надати місцевій владі можливість передавати 20-30% квартир для оренди особам, обраним за їхніми власними критеріями, з огляду на необхідних у регіоні професіоналів.

За словами експерта, проєкт також передбачає пошук можливостей для самостійного фінансування сектором соцжитла своєї операційної діяльності та обслуговування, щоб уникнути необхідності фінансування утримання житла державою.

Як зазначає ІЕД, на початку 2022 року в Україні налічувалося лише 3 тис. соціальних квартир, тоді як кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за підсумками року становила понад 5 млн осіб. За даними Міжнародної організації з міграції, на жовтень 2024 року в Україні близько 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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