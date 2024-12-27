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Україна має виконати 56 кроків, щоб у 2025 році отримати 12,5 млрд євро від ЄС
14:02 27.12.2024 |
У 2025 році уряд України планує виконати 56 індикаторів у рамках програми Ukraine Facility, щоб отримати від Європейського Союзу 12,5 млрд євро до державного бюджету.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко у дописі в соцмережі Х (Twitter), передає "Європейська правда".
Свириденко повідомила, що протягом 2024 року Україна вже виконала 23 кроки, причому дев'ять з них достроково.
"2024 - перший рік впровадження програми Ukraine Facility. За його підсумками Україна має отримати 16,2 млрд євро підтримки. Зі свого боку ми виконали 23 кроки, необхідні для отримання фінансування, 9 із них - достроково, ухвалили 16 стратегічних документів і 15 законів", - розповіла вона.
Тим не менш, міністерка констатувала, що "попереду ще багато роботи".
"Більшість наступних індикаторів (56) припаде саме на 2025 рік. Якщо виконаємо їх, Україна отримає ще 12,5 млрд євро у бюджет наступного року", - заявила Юлія Свириденко.
Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.
Детально про програму підтримки - у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.
У травні 2024 року Рада ЄС дійшла висновку, що український план реформ відповідає передумовам для отримання Україною до 50 млрд євро підтримки, а в серпні було виплачено перший транш ЄС.
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