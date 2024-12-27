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АНАЛІТИКА

Держборг України зріс до 160 млрд доларів

13:47 27.12.2024 |

Економіка

 

Державний та гарантований державою борг України на 30 листопада 2024 року становив 6,645 трлн гривень або 159,74 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом листопада 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд гривень, в доларовому еквіваленті борг збільшився на 4,37 млрд доларів.

З початку року держборг зріс на 1,125 трлн гривень або на 14,43 млрд доларів.

Запозичення в листопаді

На валютні рахунки уряду в НБУ за листопад надійшло 6,678 млрд доларів. З цієї суми:

* 4,788 млрд доларів - від Світового банку (допомога США)

* 1,350 млрд доларів від Сполучених Штатів;

* 235,0 млн доларів - від Японії;

* 191,9 млн доларів - від розміщення валютних ОВДП;

* 99,9 млн доларів - від Південної Кореї;

12,9 млн доларів - від інших партнерів.

Середній курс зріс за місяць з на 0,3% до 41,35 грн/долар.

Держборг України

Нагадаємо, за даними Мінфіну, держборг України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% - з 6,24 до 4,88%.

За даними пресслужби, середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 58%.

МВФ прогнозує, що у 2025 році державний борг України вперше становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. У найближчі кілька років, за прогнозами, заборгованість уже не опуститься нижче за 100% ВВП.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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