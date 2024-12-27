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Артур Еш
Рахункова палата назвала суму, в яку Україні обійшлося утримання полонених росіян
13:36 27.12.2024 |
З березня 2022 року по червень 2024 року Мін'юст створив 4 табори для тримання російських військовополонених і додатково організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки аудиту Рахункової палати.
"На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн гривень", - йдеться у звіті.
Водночас значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста, повідомили в Рахунковій палаті.
Як зазначається у звіті, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна постала перед необхідністю утримувати російських військовополонених, кількість яких постійно зростає. Оскільки спеціальної інфраструктури для цього не було, уряд в умовах обмежених часових та фінансових ресурсів організував систему утримання військовополонених під управлінням Міністерства юстиції.
"Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими", - йдеться в звіті.
Водночас аудит виявив, що Мін'юсту варто більш комплексно вирішувати питання перепрофілювання установ на табори, включно зі стратегією їх використання в післявоєнний час.
Женевська конвенція про поводження з військовополоненими - міжнародно-правовий документ, прийнятий у 1929 році за результатами Першої світової війни та уточнений у 1949 році за результатами Другої світової війни.
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