За 11 місяців із держбюджету на оборону виділили 1,8 трильйона

У січні-листопаді 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,8 трлн грн, зокрема у листопаді - 206,4 млрд грн.

Про це у Телеграмі повідомило Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"1,8 трлн гривень становлять видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-листопаді 2024 року. Це 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у листопаді на потреби безпеки та оборони використано 206,4 млрд грн.

Наголошується, що кошти спрямовано на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати.