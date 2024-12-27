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Міноборони: Всюдихід «Равлик» українського виробництва поповнить парк ЗСУ
12:51 27.12.2024 |
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах універсальну мобільну платформу "Равлик" українського виробництва, повідомила пресслужба відомства у п'ятницю.
Повідомляється, що особливістю наземного роботизованого комплексу є мобільність (легко транспортується на автопричепі), вантажопідйомність (перевозить кількасот кілограмів вантажу або майже двотонний причіп), надійність (пило- та вологозахищена платформа, що працює в мороз та у спеку), тихий рух (електродвигун та всюдихідні шини забезпечують безшумність).
"Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень "Равлик" без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, слова якого наводить пресслужба.
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