Отримувачі грантів «Власної справи» сплатили ₴4,6 мільярда податків

Учасники програми «Власна справа» вже повернули 85% від інвестованих державою 5,4 млрд грн, сплативши 4,6 млрд грн податків та зборів до бюджету за два з половиною роки.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

«За два з половиною роки дії програми її переможцями стали понад 22 тисячі підприємців, в бізнес яких держава інвестувала 5,4 млрд грн. 85% цих коштів грантери вже повернули, сплативши 4,6 млрд грн податків та зборів до бюджету», - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, завдяки програмі учасники створять понад 42 тисячі робочих місць в різних галузях.

За підсумками двадцять четвертої хвилі програми ще 461 українець отримає гранти на старт або розвиток бізнесу на 114 млн грн. Серед отримувачів мікрогрантів 57% становлять жінки, 33% - чоловіки та 10% - юридичні особи. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Харківської (47), Івано-Франківської (39), Київської (33), Вінницької (28) областей та міста Києва (28).