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Отримувачі грантів «Власної справи» сплатили ₴4,6 мільярда податків
22:24 26.12.2024 |
Учасники програми «Власна справа» вже повернули 85% від інвестованих державою 5,4 млрд грн, сплативши 4,6 млрд грн податків та зборів до бюджету за два з половиною роки.
Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
«За два з половиною роки дії програми її переможцями стали понад 22 тисячі підприємців, в бізнес яких держава інвестувала 5,4 млрд грн. 85% цих коштів грантери вже повернули, сплативши 4,6 млрд грн податків та зборів до бюджету», - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
За її словами, завдяки програмі учасники створять понад 42 тисячі робочих місць в різних галузях.
За підсумками двадцять четвертої хвилі програми ще 461 українець отримає гранти на старт або розвиток бізнесу на 114 млн грн. Серед отримувачів мікрогрантів 57% становлять жінки, 33% - чоловіки та 10% - юридичні особи. Понад 70% з них мають вищу освіту.
Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Харківської (47), Івано-Франківської (39), Київської (33), Вінницької (28) областей та міста Києва (28).
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