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Україна посіла 58-ме місце у «світовій економічній лізі»: рейтинг CEBR
22:14 26.12.2024 |
Україна посіла 58-ме місце у рейтингу найбільших економік світу за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research, яка опублікувала свій щорічний рейтинг World Economic League Table.
"Українська економіка продемонструвала стійкість перед лицем війни. У 2024 році річне зростання ВВП оцінили у 3,0%, що трохи нижче від показника 5,3% у 2023 році, але все ще є позитивним. Проте, ВВП, як і раніше, оцінюється на 23,1% нижче рівня 2019 року, і очікується, що економіка не повернеться до цього рівня протягом наступних п'яти років", - прогнозує CEBR.
За оцінкою CEBR, річний темп зростання ВВП України становитиме в середньому 4,1% у період з 2025-го до 2029 року, а потім трохи сповільниться до середніх 3,7% на рік у період з 2030-го до 2039 року.
CEBR прогнозує, що позиції України у "світовій економічній лізі" залишаться практично без змін: з 58-го місця у 2024 році вона підніметься на 57-ме місце у 2039 році.
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