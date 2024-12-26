Програму доступної іпотеки «єОселя» планують розширити на аграріїв

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль спільно з головою правління «Укрфінжитло» Євгеном Мецгером обговорили запуск програми доступної іпотеки «єОселя» для аграріїв.

Про це міністр агрополітики повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років на купівлю житла, а перевага надаватиметься сільській місцевості.

Коваль наголосив, що Мінагрополітики зацікавлене в такій соціальній програмі, тож надалі спільно з «Укрфінжитло» розроблятиметься дорожня карта.

«Для початку визначимо критерії іпотечної програми. Зокрема, категорії, регіони та розмір компенсації першого внеску. Акцент плануємо зробити на аграріях з прифронтових територій, ВПО та жінках», - написав Коваль.

Міністр упевнений, що програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе розвинути аграрну галузь та забезпечити соціальну стабільність села.

Як повідомляв Укрінформ, з початку 2024 року українці взяли 8 300 кредитів на 14,2 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки «єОселя».

«єОселя» - державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. Взяти у ній участь могли лише кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. У серпні 2023 уряд розширив програму на ще кілька категорій українців (ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла).

Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк,ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.