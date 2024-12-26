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У Вінниці завершили будівництво другої черги «сухого» порту
22:03 25.12.2024 |
У Вінниці завершили будівництво другої черги «сухого» порту - «Контейнерний Термінал Вінниця», який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України.
Про це у Фейсбуці повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний, передає Укрінформ.
«У Вінниці завершили будівництво другої черги «сухого» порту - «Контейнерний Термінал Вінниця» (КТВ), який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України. Буквально вчора, в переддень Різдва, відбулось перше контейнерне відправлення вантажу до Одеси», - написав Очеретний.
За його словами, Група «Лемтранс» інвестувала у цей об'єкт понад 15 млн дол. США. Йдеться про розбудову відповідної інфраструктури - залізничних колій, контейнерного майданчика, а також складу площею понад 4 тис. кв. м.
Пропускна здатність КТВ становить близько 20 тис. TEU/рік і розрахована на перевезення таких товарів, як нішеві зернові культури та переливні вантажі (зокрема, олія).
Посадовець зазначив, що з відкриттям цього порту у Вінниці, який має вдале географічне розташування, збільшиться кількість економічних зв'язків та можливостей для розвитку зовнішньої торгівлі. І що завдяки таким майданчикам Україна зможе вдвічі більше експортувати, аніж імпортувати.
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