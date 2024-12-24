Кабмін зменшив фінансування МВС та Мінрозвитку

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зменшивши фінансування для Міністерству внутрішніх справ та Міністерства розвитку громад та територій.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, обсяг коштів, виділених Міністерству внутрішніх справ, зменшено до 27,83 млн грн. Також зменшено фінансування Міністерства розвитку громад та територій на 508,83 млн гривень - до 7,44 млрд гривень.

Окрім того, внесено відповідні зміни до Переліку проєктів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.