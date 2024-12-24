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Україна отримала транш на $1 мільярд від Японії та Британії у рамках програми Світового банку
14:20 24.12.2024 |
Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку.
Про це у Телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
«Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку. Залучені кошти спрямуємо на зміцнення нашої економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах», - розповів Шмигаль.
Прем'єр подякував Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості.
Також сьогодні Прем'єр-міністр повідомив, що наступного року очікується залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків. А також отримати кошти від заморожених російських активів.
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