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АНАЛІТИКА

Україна отримала транш на $1 мільярд від Японії та Британії у рамках програми Світового банку

14:20 24.12.2024 |

Економіка

 

Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку.

Про це у Телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку. Залучені кошти спрямуємо на зміцнення нашої економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах», - розповів Шмигаль.

Прем'єр подякував Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості.

Також сьогодні Прем'єр-міністр повідомив, що наступного року очікується залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків. А також отримати кошти від заморожених російських активів.
 

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