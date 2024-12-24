Фінансові новини
- |
- 24.12.24
- |
- 22:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнес обережно оцінює «клуб білих компаній», але хоче приєднатися – опитування ЄБА
14:06 24.12.2024 |
В рамках щорічного опитування «Податковий індекс», яке Європейська Бізнес Асоціація проводить разом з EY в Україні, експерти Асоціації оцінили нещодавні податкові зміни та ініціативи, що впливатимуть на роботу бізнесу.
Нещодавно Державна податкова служба запустила проєкт «Територія високого рівня податкової довіри» (так званий «клуб білого бізнесу»). Серед опитаних Асоціацією компаній, 43% повідомили про нейтральне ставлення до цієї ініціативи, ще 35% ставляться до неї негативно, а 16% - позитивно.
Майже половина, а саме 46% респондентів прагнуть потрапити до переліку компаній високого рівня податкової довіри, але при цьому мають зауваження щодо критеріїв відбору. Ще 14% прагнуть потрапити до переліку та не мають до нього зауважень. 26% такого прагнення не мають.
Водночас 48% опитаних схильні вважати, що непотрапляння до переліку матиме негативний вплив на їхню компанію.
Серед інших податкових змін - підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення бази нарахування ЄСВ. Серед членів Асоціації, збільшення бази нарахування ЄСВ вплине на 75% опитаних компаній.
Підвищення військового збору, за оновленими даними, не зможуть компенсувати своїм співробітникам 49% опитаних членських компаній Асоціації. Водночас 21% мають плани компенсувати таке підвищення повністю, а 15% - частково. Інші 15% ще не визначились або чекають на реакцію ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
ТОП-НОВИНИ
|Трамп хоче «справедливого й стійкого» миру в Україні - генерал Келлог
|Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt та іншим цифровим платформам у майбутньому законі
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін зменшив фінансування МВС та Мінрозвитку
|Кабмін значно спростив бюрократичні процедури для відбудови ГЕС
|Україна отримала транш на $1 мільярд від Японії та Британії у рамках програми Світового банку
|Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується близько $73,4 за барель
|Бізнес обережно оцінює «клуб білих компаній», але хоче приєднатися – опитування ЄБА
|Україна та Китай посилять співпрацю в галузі сільського господарства
|Українці подали вже понад 10,3 млн заявок на «Зимову єПідтримку», 6 млн уже отримали виплати - Шмигаль
Бізнес
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»