Бізнес обережно оцінює «клуб білих компаній», але хоче приєднатися – опитування ЄБА

В рамках щорічного опитування «Податковий індекс», яке Європейська Бізнес Асоціація проводить разом з EY в Україні, експерти Асоціації оцінили нещодавні податкові зміни та ініціативи, що впливатимуть на роботу бізнесу.

Нещодавно Державна податкова служба запустила проєкт «Територія високого рівня податкової довіри» (так званий «клуб білого бізнесу»). Серед опитаних Асоціацією компаній, 43% повідомили про нейтральне ставлення до цієї ініціативи, ще 35% ставляться до неї негативно, а 16% - позитивно.

Майже половина, а саме 46% респондентів прагнуть потрапити до переліку компаній високого рівня податкової довіри, але при цьому мають зауваження щодо критеріїв відбору. Ще 14% прагнуть потрапити до переліку та не мають до нього зауважень. 26% такого прагнення не мають.

Водночас 48% опитаних схильні вважати, що непотрапляння до переліку матиме негативний вплив на їхню компанію.

Серед інших податкових змін - підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення бази нарахування ЄСВ. Серед членів Асоціації, збільшення бази нарахування ЄСВ вплине на 75% опитаних компаній.

Підвищення військового збору, за оновленими даними, не зможуть компенсувати своїм співробітникам 49% опитаних членських компаній Асоціації. Водночас 21% мають плани компенсувати таке підвищення повністю, а 15% - частково. Інші 15% ще не визначились або чекають на реакцію ринку.

