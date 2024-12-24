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АНАЛІТИКА

Українці подали вже понад 10,3 млн заявок на «Зимову єПідтримку», 6 млн уже отримали виплати - Шмигаль

13:44 24.12.2024 |

Економіка

 

З моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" вже подано 10,3 млн заявок, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Понад 6 млн уже отримали цю допомогу від держави", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

Також він нагадав, що в грудні почалися виплати за програмою "Тепла зима", на що держава спрямувала 3,8 млрд грн.

"Таким чином, майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн", - додав він.

Крім того, за його словами, за програмою єКнига зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців.

Як повідомлялося, заявку на отримання 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка" можна буде подати через "Дію" протягом зими 2024/2025, а витратити кошти протягом 2025 року. Зокрема, витратити допомогу можна буде на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, перенаправити кошти на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерського фонду.

Раніше прем'єр заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в межах "Зимової єПідтримки". Ті, хто оформив заявки за кордоном, будуть її повертати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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