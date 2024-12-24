Ветеранам спростили доступ до грантів на бізнес

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зробить ветеранські гранти ще більш доступними.

Про це у Телеграмі повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Даємо захисникам можливість обирати строки реалізації проєкту для відкриття власної справи в межах урядової програми єРобота. Сьогодні уряд ухвалив постанову, яка зробить ветеранські гранти ще більш доступними. Підприємці, які протягом визначеного строку (три, п'ять або сім років) виплатять податки на суму отриманого гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату», - поінформував Шмигаль.

За його словами, вже 1100 ветеранів та їхніх рідних отримали понад ₴500 мільйонів грантових коштів для старту та розвитку бізнесу.

«Загалом держава видала громадянам для започаткування власної справи понад 22 тисячі мікрогрантів. Це потенційно згенерує близько 42 тисяч нових робочих місць», - сказав прем'єр.

Окрім того, він повідомив, що уряд ухвалив рішення з метою покращення надання психологічної допомоги ветеранам.

«На сьогоднішньому засіданні уряду розширили склад мультидисциплінарних медичних команд. Також підвищуємо граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним закладам, що лікують ветеранів», - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, урядовий проєкт єРобота є однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар'єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.