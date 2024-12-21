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АНАЛІТИКА

На торгах «Земельного банку» за тиждень реалізували ділянки на понад 40 мільйонів

 

У межах проєкту «Земельний банк» цього тижня відбулося 14 успішних онлайн-аукціонів з суборенди державних сільськогосподарських земель на суму 41,1 млн грн (+ 8,2 млн грн ПДВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"41,1 млн гривень (+ 8,2 млн грн ПДВ) - підсумок цього тижня торгів «Земельного банку». Цього тижня у системі Prozorro.Продажі пройшли 14 онлайн-торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель", - йдеться у повідомленні.

Так, на торги були виставлені ділянки в Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій областях, а загальна площа ділянок становила 2 413,5 га.

Зазначається, що потенційний економічний ефект від торгів разом із ПДВ може скласти 49,3 млн грн. Загалом було 85 пропозицій від учасників аукціонів. Зокрема, в середньому в торгах брали участь 28 учасників, серед яких переважно місцеві аграрні підприємства та фермерські господарства.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль зауважив, що 68% переможців онлайн-аукціонів «Земельного банку» є малі та середні агропідприємства, що можливо завдяки прозорому механізму торгів.

За його словами, результати вкотре підтверджують ідею справедливого доступу аграріїв до державних земель, яка була закладена ще до старту втілення проєкту.
 

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