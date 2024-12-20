Темпи приросту реального ВВП через обстріли уповільнилися в листопаді до 0,7% - ІЕД

Темпи приросту валового внутрішнього продукту (ВВП) України в листопаді уповільнилися до 0,7% проти 1,1% у жовтні та 4% у вересні у зв'язку з обстрілом РФ української промислової й енергетичної інфраструктури, повідомляється у Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Причина уповільнення - обстріли української енергетичної та промислової інфраструктури. Масовані атаки призвели до повернення відчутних планових і аварійних відключень електроенергії, що зачепило і промислові підприємства, і населення. Водночас запуск підприємствами децентралізованих потужностей енергогенерації та можливість імпорту електроенергії підтримували стійкість бізнесу", - пояснили в ІЕД.

Згідно з дослідженням, виробництво електроенергії скоротилося на 5,9% у листопаді (порівняно з листопадом минулого року), проте відновлювані джерела частково компенсували втрати. Обсяг імпорту електроенергії в листопаді скоротився на 9,4% до попереднього місяця - до 165 тис. МВт*год.

Найбільшу частку в структурі імпорту електроенергії зайняли Словаччина (33%) і Польща (25%).

Крім того, з 1 грудня технічні потужності імпорту електроенергії зросли з 1700 до 2100 МВт.

Уточнюється, що реальна валова додана вартість (ВДВ) у переробній промисловості в листопаді зросла на 4,7% (до листопада-2023) порівняно зі зростанням на 5,2% у жовтні (до жовтня-2023).

У свою чергу в добувній промисловості ВДВ залишилася на рівні листопада 2023 року завдяки зростанню видобутку нафти й газу, що компенсує падіння видобутку вугілля і залізної руди.

Так, АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" видобули в листопаді 1,2 млрд куб. м газу, тоді як група "Метінвест" призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська, хоча інші ключові об'єкти шахти продовжили роботу.

У дослідженні повідомляється, що шахтоуправління "Покровське" є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що використовується для виробництва сталі.

За оцінкою ІЕД, реальна ВДВ у сільському господарстві знизилася на 7% (до листопада-2023) у листопаді, що дещо менше, ніж падіння на 8% дпр у жовтні (до жовтня-2023). За даними Мінагрополітики, обсяги зібраного врожаю в листопаді були нижчими за минулорічні показники, зокрема, через скорочення врожаю кукурудзи внаслідок нижчої врожайності та швидшого збирання в попередні місяці.

Водночас урожай буряків та олійних культур був близький до минулорічного. Ситуація у тваринництві дещо погіршилася.

Реальна ВДВ у торгівлі, за розрахунками ІЕІ, продовжила зростати - на 5,6% у листопаді (до листопада минулого року) проти 6,2% у жовтні (до жовтня минулого року) завдяки зростанню доходів від оплати праці.

Це стимулювало роздрібну торгівлю, хоча оптова торгівля відновлювалася повільніше, зазначається у звіті.

"ВДВ у транспорті зросла на 8% (до минулого року), однак російські обстріли портів і залізничної інфраструктури на підході до них негативно вплинули на сектор. Відсутність блокування кордону польськими протестувальниками підтримала зростання транспортної галузі в листопаді", - констатували в інституті.



