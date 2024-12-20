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Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця»
14:42 20.12.2024 |
Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця», який є частиною нашої програми далекобійності.
Про це у Телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій з делегацією з Литви на чолі з прем'єр-міністром цієї країни Гінтаутасом Палуцкасом, передає Укрінформ.
«Провели з литовськими колегами міжурядові консультації. Стратегічне партнерство України та Литви надзвичайно важливе для всієї Європи, і сьогодні ми зробили важливі кроки для зміцнення цього партнерства. Обговорили ключові питання, які стосуються нашої подальшої спільної роботи. Зокрема, посилення обороноздатності України та Європи. Високо цінуємо всебічну допомогу Литви. Дякуємо Литві та всім партнерам за готовність інвестувати в українську оборонку. Зокрема, Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця», який є частиною нашої програми далекобійності», - розповів Шмигаль.
Серед інших питань, які були на порядку денному консультацій, прем'єр назвав відбудову нашої держави.
«Ми вдячні за передачу Литвою обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. Сподіваємося на подальшу співпрацю на цьому напрямку», - відзначив він у цьому контексті.
Також серед тем були: посилення торговельно-економічних зв'язків, членство України в ЄС та НАТО та посилення санкцій проти Росії і конфіскація російських заморожених активів.
«Закликаємо наших європейських партнерів розробити механізм, за яким Україна отримає кошти не лише від прибутків заморожених російських активів, а і самі ці активи. Агресор має заплатити. Це справедливо», - зауважив прем'єр.
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