Міноборони оголосило відбір на посади керівників п’яти держпідприємств

Міністерство оборони України з метою забезпечення публічності та рівності оголосило відбір кандидатів на посади керівників п'яти державних підприємств, що належать до сфери управління відомства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

Зокрема відкриті вакансії на посади керівників державного господарського об'єднання концерн «Військторгсервіс», ДП «Чернігівський військовий лісгосп», ДП «Прикарпатський військовий лісгосп», ДП «Магерівський військовий лісгосп», ДП «Інвестжитло».

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, «прозорість забезпечує рівні умови для всіх кандидатів і дозволяє обрати найбільш підготовлених і професійних керівників».

«Запрошуємо усіх зацікавлених осіб подавати свої кандидатури для участі у відборі та долучитися до розвитку важливих активів держави», - зазначив він.

Оголошення про відбір кандидатів розміщені на офіційному вебсайті Міноборони в розділі «Діяльність» («Кадрова» - «Кадрові оголошення»).