РФ здійснила кібератаку на держреєстри Мін'юсту, унаслідок чого їхню роботу зупинено - Стефанишина

РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України, з метою порушення роботи критичної інфраструктури, їхню роботу тимчасово призупинено, повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

"Сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Унаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції України", - написала вона у Facebook у ніч на п'ятницю.

Стефанишина зазначила, що наразі разом із командою та фахівцями інших служб координується робота з протидії кібератакам і відновлення систем. «Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави», - наголосила вона.

Вона зазначила, що час першочергового оновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів, а надання послуг громадянам буде надано протягом дня п'ятниці.

Також, за її словами, фахівці працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам - немає.

Стефанишина повідомила, що насамперед буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем і робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів", - написала вона, додавши, що ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України раніше заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.