Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ здійснила кібератаку на держреєстри Мін'юсту, унаслідок чого їхню роботу зупинено - Стефанишина

09:57 20.12.2024 |

Економіка

 

РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України, з метою порушення роботи критичної інфраструктури, їхню роботу тимчасово призупинено, повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

"Сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Унаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції України", - написала вона у Facebook у ніч на п'ятницю.

Стефанишина зазначила, що наразі разом із командою та фахівцями інших служб координується робота з протидії кібератакам і відновлення систем. «Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави», - наголосила вона.

Вона зазначила, що час першочергового оновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів, а надання послуг громадянам буде надано протягом дня п'ятниці.

Також, за її словами, фахівці працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам - немає.

Стефанишина повідомила, що насамперед буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем і робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів", - написала вона, додавши, що ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України раніше заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9048
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,9581
  0,0438
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4187  0,19 0,45 42,1707  0,06 0,14
EUR 43,2467  0,28 0,65 44,0760  0,21 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9300  0,05 0,11 41,9500  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес