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У 2025 році виплати Україні з Ukraine Facility сягнуть EUR12,5 млрд - висновки саміту ЄС
23:53 19.12.2024 |
Європейська рада констатує, що у 2025 році виплати Україні з Ukraine Facility досягнуть 12,5 млрд євро.
Про це йдеться у висновках Європейської ради в частині, яка стосується України, оприлюднених у четвер у Брюсселі.
Зокрема, лідери ЄС привітали реалізацію Ukraine Facility. "Очікується, що у 2025 році виплати з Ukraine Facility сягнуть 12,5 млрд євро. Крім того, Європейська рада вітає швидку реалізацію ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) на суму 45 млрд євро ($50 млрд) для підтримки поточних і майбутніх військових, бюджетних і відновлювальних потреб України. У рамках цієї ініціативи Європейський Союз планує розпочати виплати в січні на загальну суму 18,1 млрд євро у 2025 році", - деталізується в документі.
Водночас лідери заявили, що "як і раніше, розглядатимуться всі відповідні правові та фінансові аспекти".
Як відомо, Ukraine Facility - інструмент Європейського Союзу, який передбачає фінансову підтримку України в період 2024-2027 років на загальну суму в 50 млрд євро. Політичної угоди щодо Ukraine Facility, яку вперше запропонувала Європейська Комісія в червні 2023 року, було досягнуто між Європейським парламентом і Європейською радою 6 лютого 2024 року.
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