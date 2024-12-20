Єврокомісія оприлюднила рішення про €18,1 мільярда кредиту для України, перший транш - у січні

Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами, перший транш очікується у січні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Єврокомісія.

«Європейська комісія вчора вирішила ухвалити рішення про надання Україні €18,1 мільярда макрофінансової допомоги (МФД). Кредит буде надаватися траншами протягом 2025 року, перший надійде Україні на початку січня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця сума є внеском ЄС в ініціативу G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (ERA), яка передбачає колективне надання кредиту у розмірі 45 мільярдів євро, який дасть змогу Україні покрити бюджетні та військові витрати, а також видатки на відновлення.

Ініціатива ERA спирається на так званий Механізм співробітництва з кредитів для України, який буде отримувати надзвичайні надходження від заблокованих російських суверенних активів, а також добровільні внески країн-членів та третіх країн. Ці кошти будуть спрямуватися в Україну для погашення основної суми та відсотків за кредитом країнам, які видали Україні позики за ініціативою ERA, включаючи надання макрофінансової допомоги.

Рішення про надання кредиту у 18,1 мільярда євро ЄК прийняла після висновку щодо виконання Україною всіх політичних передумов, погоджених для виділення коштів. Вони також передбачають зобов'язання України у впровадженні ключових реформ у межах Українського фонду в бюджеті ЄС. До них належать макрофінансова стабільність, реформа підприємств державної власності, реформа державного управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією.

До політичних передумов також належать зобов'язання України співпрацювати з ЄС у відновленні, відбудові та модернізації оборонної промисловості.

