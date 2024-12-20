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Аналітики назвали головні виклики для України у сфері оборони в 2024 році
23:17 19.12.2024 |
Україна продовжує активну оборону та демонструє військові й стратегічні успіхи у війні з Росією, попри складну ситуацію з озброєнням, кадрові зміни у ЗСУ та інтенсивний російський наступ.
Такий висновок міститься в доповіді Аналітичного центру «Об'єднана Україна», представленого під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Підсумки року: тренди та прогнози».
Представляючи доповідь, експерт-міжнародник Аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь наголосив, що Росія не відмовляється від своєї головної цілі, а саме знищення України та її ідентичності.
Серед головних викликів цього року він, зокрема, назвав кадрові зміни вищого військового керівництва.
«Заміна головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного на генерал-полковника Олександра Сирського. Крім того, заміна командувача Повітряних Сил Миколи Олещука. Зміни у вищому військовому керівництві під час бойових дій є досить небезпечними через можливу втрату управління. Але цього не сталося», - зазначив Левусь.
Другим таким викликом, на його думку, стало створення нового роду військ.
«Сили безпілотних систем ЗСУ зробили інноваційний крок у розвитку сучасного озброєння. Вдалось підтвердити пріоритет України у сфері безпілотних технологій та адаптації до нових викликів війни», - наголосив експерт.
Ще одним викликом можна вважати активізацію російського наступу та його напрямки, які водночас створювали додаткові можливості для ЗСУ, зауважив аналітик.
«На Донеччині головна зона активності - це захоплення Торецька, Селидового та загроза Покровську. На Харківщині - це наступ на Вовчанськ. Крім того, відбувались бої на лівобережжі Дніпра, а саме в селі Кринки. Але ці бої створюють можливість завдати втрат ворогу», - вважає Левусь.
Водночас, на його думку, дії Сил оборони України так само стали викликом для ворога, коли бойові дії несподівано перекинулися на російську територію.
«Завдання втрат ворогу та стримування просування, удари по території Росії та масштабні операції, зокрема «Курська операція». В результаті є підвищення бойового духу, делегітимізація путінського режиму, зміцнення позицій України на міжнародній арені», - підсумував експерт-міжнародник.
Експерти аналітичного центру «Об'єднана Україна» провели аналіз третього року повномасштабної війни в Україні, основних подій цього року в державі та в міжнародній політиці стосовно України. Вони зазначили, що суспільству та державі вдалося зберегти керованість політичних та економічних процесів та стримувати агресію ворога. Насамперед це стало можливим завдяки Силам оборони України, згуртованості суспільства, а також допомозі від міжнародних партнерів. Україна входить у новий рік з очікуванням на мирне врегулювання, яке має принести справедливий, всеосяжний та стабільний мир.
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