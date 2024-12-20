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АНАЛІТИКА

До «клубу білого бізнесу» потрапили 8 255 компаній

23:13 19.12.2024 |

Економіка

 

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включено 8 255 компаній.

Такі дані оприлюднила Державна податкова служба України, передає Укрінформ.

Перелік учасників "клубу білого бізнесу" переглядатиметься щоквартально. Зокрема, у нього потрапили

* 4 488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
* 2 359 юридичних осіб - платників єдиного податку IІІ групи;
* 1 088 юридичних осіб - платників єдиного податку IV групи;
* 169 резидентів "Дія.Сіті";
* 151 ФОП.

Наголошується, що зазначені компанії станом на 1 грудня сплатили 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету - це становить 16,6% загального обсягу податкових платежів.

Податківці нагадали, що для платників, які відповідатимуть визначеним Податковим кодексом України вимогам та критеріям високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства, діятимуть особливі процедури податкового адміністрування.

По-перше, це мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок. По-друге, скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування. По-третє, істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.

Повний Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства доступний за посиланням.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства».

 

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