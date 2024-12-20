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АНАЛІТИКА

В Україні з'явилося 50 нових професій і посад. Мінекономіки оновило класифікатор

23:10 19.12.2024 |

Економіка

В Україні з'явилося 50 нових професій і посад. Мінекономіки оновило класифікатор

 

Міністерство економіки внесло до класифікатора професій 50 нових професій і посад, що стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності. Про це повідомляє Мінекономіки.

Мінекономіки скасувало 42 застарілі назви професій, серед яких інструктор з організації роботи народних дружин, викладач із соціальної педагогіки, прокурор-криміналіст, і змінило 34 професійні назви робіт.

"Професії та посади повинні відповідати вимогам часу й потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій у класифікаторі", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зокрема, за пропозицією Міністерства охорони здоров'я осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров'я та внесено нові назви професій: нутриціолог і професіонал з медичної статистики.

Крім цього, класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням - слідчі (поліція). До нього віднесли шість назв слідчих поліціянтів: слідчий (поліція), старший слідчий в особливо важливих справах, слідчий-криміналіст (поліція) тощо.

У сфері правосуддя увідповіднені із законодавством 52 професії, а у сфері медіа - 18 професій.

До класифікатора внесли також інші назви професій, зокрема, автор текстів (копірайтер), автор промов, відеограф, майстер з експлуатації та ремонту роботизованих і мехатронних систем, оператор оперативно-рятувальної служби цивільного захисту тощо.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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