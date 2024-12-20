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В Україні з'явилося 50 нових професій і посад. Мінекономіки оновило класифікатор
23:10 19.12.2024 |
Міністерство економіки внесло до класифікатора професій 50 нових професій і посад, що стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності. Про це повідомляє Мінекономіки.
Мінекономіки скасувало 42 застарілі назви професій, серед яких інструктор з організації роботи народних дружин, викладач із соціальної педагогіки, прокурор-криміналіст, і змінило 34 професійні назви робіт.
"Професії та посади повинні відповідати вимогам часу й потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій у класифікаторі", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Зокрема, за пропозицією Міністерства охорони здоров'я осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров'я та внесено нові назви професій: нутриціолог і професіонал з медичної статистики.
Крім цього, класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням - слідчі (поліція). До нього віднесли шість назв слідчих поліціянтів: слідчий (поліція), старший слідчий в особливо важливих справах, слідчий-криміналіст (поліція) тощо.
У сфері правосуддя увідповіднені із законодавством 52 професії, а у сфері медіа - 18 професій.
До класифікатора внесли також інші назви професій, зокрема, автор текстів (копірайтер), автор промов, відеограф, майстер з експлуатації та ремонту роботизованих і мехатронних систем, оператор оперативно-рятувальної служби цивільного захисту тощо.
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