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АНАЛІТИКА

Швейцарія виділяє майже €48 мільйонів зимової допомоги Україні

 

Швейцарія надає Україні майже 45 мільйонів швейцарських франків (майже 48 мільйонів євро) зимової допомоги Україні для відновлення зруйнованої російськими атаками енергетичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі на сайті Федеральної ради Швейцарії.

«Через посилення російських атак значна частина населення України страждає від перебоїв у електро- та теплопостачанні. Швейцарія допомагає Україні впоратися з викликами зими, виділивши майже 45 мільйонів швейцарських франків», - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, ремонт пошкоджених будинків та задоволення нагальних гуманітарних потреб.

У швейцарському уряді додали, що зимовий пакет допомоги ґрунтується на «наявному досвіді» у допомозі Україні. Зокрема, впродовж зими 2022 - 2023 років було виділено 84,5 мільйона швейцарських франків (понад 90 мільйонів євро) на допомогу Україні.

Крім цього, від початку російської повномасштабної агресії країна виділила понад 477 мільйонів швейцарських франків (понад 508 мільйонів євро) на підтримку постраждалих від війни в Україні та сусідніх країнах.
 

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