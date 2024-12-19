Мінцифри анонсує бета-тест «еАкцизу» навесні 2025 року

Міністерство цифрової трансформації веде активну роботу над запуском "еАкцизу", системою, що дасть змогу відстежити підакцизну продукцію впродовж усього шляху - від виробника до кінцевого споживача, а кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через "Дію", заявив віцепрем'єр - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, швидко і прозоро. Бета-тест еАкцизу заплановано вже на весну 2025-го", - написав він у телеграмі у четвер.

Федоров зазначив, що втрати державного бюджету України 2024 року через тіньовий ринок тютюну оцінюють у 21,9 млрд грн.

"Це результати дослідження Kantar Україна. Середня річна частка нелегального тютюну в Україні - 16,1%. Нелегальні товари не мають акцизної марки і за них не платять податки, через це мільярди щороку проходять повз бюджет, а люди купують неякісну продукцію невідомого походження", - сказав віцепрем'єр.