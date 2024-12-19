Середній чек у NOVUS у 2024 р. зріс на 8%

Середній чек у магазинах NOVUS у 2024 році зріс на 8% порівняно з 2023 роком, повідомив заступник генерального директора з операційної діяльності NOVUS Олексій Панасенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Цього року ми спостерігаємо деяке зниження споживчих настроїв. Згідно з даними Info Sapiens, у жовтні 2024 року індекс споживчих настроїв знизився на 3,8 пункту, досягнувши 68,8. Ця тенденція відображає обережність покупців, що очевидно в умовах нестабільності. Водночас середній чек у наших супермаркетах зріс на 8% порівняно з минулим роком, що свідчить про адаптацію споживачів до нових економічних умов і акцент на виборі якісних товарів", - повідомив Панасенко.

За його словами, порівняно з довоєнним періодом, у структурі продажу відзначається різна динаміка за категоріями. Зокрема, зниження обсягів спостерігається в категорії товарів для новонароджених, що є наслідком демографічних змін, і загального скорочення купівельної активності в цій групі. Однак стабільне зростання демонструють овочі, фрукти та кулінарна продукція. Це наголошує підвищений інтерес споживачів до свіжих продуктів і готових рішень для щоденного харчування. Наприклад, кулінарія у нас зросла на 12-15% (у кг).

Стосовно впливу програми "Національний Кешбек" на вибір споживача, то складно виділити покупки, зроблені саме під впливом цієї програми.

"З 2022 року ми спостерігаємо стабільне зростання частки вітчизняних товарів у нашому товарообігу. Сьогодні понад 60% із понад 30 тис. товарних позицій у нашому асортименті - це продукція українського виробництва. Програма "Національний Кешбек", на мою думку, стала додатковим потужним стимулом для цього тренду, хоча точно визначити відсоток зростання, який забезпечила саме ця ініціатива, непросто", - зазначив Панасенко.

Стимулювати інтерес покупців дозволяють і традиційні внутрішні програми мережі. За спостереженнями Панасенка, найефективнішими залишаються "глибокі" знижки на товари, що досягають 55%, особливо в середньому і преміальному сегментах.

"Вони не тільки підтримують продаж, а й дають змогу покупцям придбати якісну продукцію за доступними цінами - це особливо важливо для NOVUS у нинішніх умовах. Наприклад, наша акція "Мінус 40%" на вина власного імпорту проводиться двічі на рік. Цього року ми розширили аналогічні програми на інші категорії, включно з чаєм, кавою та сирами. Приріст продажу під час таких акцій залежить від "еластичності" товарів: для категорій з тривалим терміном зберігання він значно вищий", - повідомив Панасенко.

Найбільш "еластичними" залишаються товари довгострокового зберігання, алкоголь і побутова хімія - їхній приріст товарообігу в середньому становить +170%, що в два-три рази перевищує звичайний продаж. Високою еластичністю також вирізняються делікатеси та преміальні товари, як-от оливкова олія, хамон або сири: завдяки акціям їхній приріст досягає 18-20 разів, що пояснюється вигідними пропозиціями та можливістю збагачення споживчого кошика.

Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена 2008 року колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом і нині покійним Ігорем Беззубом.

За даними Opendatabot, на липень 2021 року власником "Новус Україна" з часткою 100% у статутному капіталі було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами вказано Марину Познякову, Агне Рузгіене, Раймондаса Туменаса.

Згідно з фінансовими результатами компанії, за підсумками 2023 року її виручка зросла на 47% - до 23,6 млрд грн, чистий збиток скоротився на 87% - до 310,7 млн грн.