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Малі агропідприємства домінують на аукціонах «Земельного банку» - Коваль
12:00 19.12.2024 |
На онлайн-аукціонах із суборенди сільськогосподарських земель 68% переможців - це невеликі фермерські господарства та підприємства.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
«68% переможців онлайн-аукціонів за перші два місяці роботи проєкту «Земельний банк» - це невеликі фермерські господарства та підприємства зі штатом до 60 працівників. Цей результат підтверджує, що «Земельний банк» створює рівні умови для всіх учасників ринку та сприяє розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні», - написав Коваль.
За його словами, прозорість онлайн-аукціонів, де на один лот претендують в середньому 11 учасників, забезпечує здорову конкуренцію та стимулює ефективне використання землі.
Коваль нагадав, що до кінця 2024 року Фонд державного майна планує провести ще 47 онлайн-аукціонів у 13 областях України. А загальна площа земель, що виставляються на торги, становить майже 4,36 тис. га.
Як повідомлялось, в Україні від початку онлайн-аукціонів «Земельного банку» укладено договорів на понад 660 млн грн, 224 млн грн з яких уже сплачено.
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