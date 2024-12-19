Малі агропідприємства домінують на аукціонах «Земельного банку» - Коваль

На онлайн-аукціонах із суборенди сільськогосподарських земель 68% переможців - це невеликі фермерські господарства та підприємства.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

«68% переможців онлайн-аукціонів за перші два місяці роботи проєкту «Земельний банк» - це невеликі фермерські господарства та підприємства зі штатом до 60 працівників. Цей результат підтверджує, що «Земельний банк» створює рівні умови для всіх учасників ринку та сприяє розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні», - написав Коваль.

За його словами, прозорість онлайн-аукціонів, де на один лот претендують в середньому 11 учасників, забезпечує здорову конкуренцію та стимулює ефективне використання землі.

Коваль нагадав, що до кінця 2024 року Фонд державного майна планує провести ще 47 онлайн-аукціонів у 13 областях України. А загальна площа земель, що виставляються на торги, становить майже 4,36 тис. га.

Як повідомлялось, в Україні від початку онлайн-аукціонів «Земельного банку» укладено договорів на понад 660 млн грн, 224 млн грн з яких уже сплачено.