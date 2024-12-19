Україна забезпечена фінансово на наступний рік, проте недостатньо сильна для тих чи інших дипломатичних кроків – Зеленський

Україна забезпечена фінансово на наступний рік, проте не все виконано, щоб сказати, що вона сильна для тих чи інших дипломатичних кроків, заявив президент України Володимир Зеленський журналістам у Брюсселі.

Президент зазначив, що партнери зробили важливі кроки щодо посилення української економіки, нагадавши, про програму Ukraine Facility, а також, що США передали до фонду Світового банку $20 млрд для України.

"Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Я вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна робитиме все, "щоб наступного року вийшло нам бути сильними і вже переходити до дипломатії".

"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому будемо розбиратися. У будь-якому разі, з нашого боку, ми зробимо все, щоб закінчити цю війну справедливо для нас, для України", - підсумував президент.