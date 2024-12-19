В Україні запровадили електронне пенсійне посвідчення

Пенсійний фонд України запустив новий сервіс, що дозволяє пенсіонерам отримати електронне пенсійне посвідчення, яке відображатиметься у застосунку "Дія". Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

"Е-пенсійне посвідчення - це електронний документ, що підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред'явлення пенсійного посвідчення у паперовій формі. За бажанням людина, якій призначена пенсія, може отримати пенсійне посвідчення виключно в електронній формі без виготовлення паперового", - розповів голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус.

Сформувати електронне пенсійне посвідчення можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду. Е-пенсійне посвідчення можна отримати значно швидше за паперовий варіант, зазвичай через кілька днів з моменту звернення.

Для формування та отримання е-пенсійного посвідчення необхідно знати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків, встановити мобільний застосунок "Дія" та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Після оформлення пенсійне посвідчення за віком підтягнеться у Дії автоматично. Пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника або за вислугу років потрібно додати до Дії власноруч.

Кому може бути корисний новий сервіс

* Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.

* Пенсіонерам, які з різних причин не можуть одержати документ у сервісних центрах Фонду.

Отже, тепер в Україні існує вже три варіанти пенсійного посвідчення:

* традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду або мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

* електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, що видається Ощадбанком;

* е-пенсійне посвідчення.

Як зазначають у Пенсійному фонді, навіть без додаткового анонсування цього сервісу вже згенеровано 689 нових е-пенсійних посвідчень.

Раніше такий підхід із запуском електронного документа реалізували з посвідченням водія. Зараз кожен п'ятий українець, замінюючи права водія в Дії, замовляє лише цифровий документ.