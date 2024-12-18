Українські моделі OnlyFans сплатили 59 млн грн податків

Станом на середу, 18 грудня, 350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

"Це дуже важливі гроші для країни у війну, і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок у перемогу", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що те, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено.

"Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі - не робіть помилок", - наголосив Гетманцев.