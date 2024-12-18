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АНАЛІТИКА

Українські моделі OnlyFans сплатили 59 млн грн податків

16:51 18.12.2024 |

Економіка

 

Станом на середу, 18 грудня, 350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

"Це дуже важливі гроші для країни у війну, і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок у перемогу", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що те, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено.

"Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі - не робіть помилок", - наголосив Гетманцев.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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